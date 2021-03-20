Последнее обновление: 20.03.2021 12:40

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 309293 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 марта 2021 года выросло до 309293 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2148 человек.

Выздоровели и выписаны 300096 (+1280) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2148 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1355 человек (7,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5197633 (+18938) теста на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование