Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 275 322 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 февраля 2021 года выросло до 275 322 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1894 человек.

Выздоровели и выписаны 264976 (+1608) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1894 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 663 человекf (8.06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 753 338 (+20 643) тестов коронавирус.