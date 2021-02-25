Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 282 898 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 февраля 2021 года выросло до 282 898 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1948 человек.

Выздоровели и выписаны 273146 (+1413) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1948 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 191 человек (6,94% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 841 780 (+17 169) тестов коронавирус.