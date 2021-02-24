Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 281 707 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 февраля 2021 года выросло до 281 707 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1939 человек.

Выздоровели и выписаны 271733 (+1444) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1939 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 279 человек (7,17% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 824 611 (+17 834) тестов коронавирус.