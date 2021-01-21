Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 232 298 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 января 2021 года выросло до 232 298 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1619 человек.

Выздоровели и выписаны 216 744 (+23 782) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 804 человека (10,87% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4311968 (+16594) тестов коронавирус.