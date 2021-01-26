Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 239 482 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 января 2021 года выросло до 239 482 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1668 человек.

Выздоровели и выписаны 224 925 (+754) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1668 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 847 человек (10,04% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4383701 (+8436) тест коронавирус.