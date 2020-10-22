Последнее обновление: 22.10.2020 18:53

Власти Беларуси продолжают стимулировать потребление электричества

Белорусские власти предпринимают дополнительные меры для стимулирования использования населением электрической энергии.

Согласно указу №375 от 22 октября 2020 года, документом предоставлено право местным органам власти увеличивать суммы возмещения части расходов малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин (1 БВ - Br27).

Ранее указом №127 от 14 апреля этого года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.

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