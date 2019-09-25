Последнее обновление: 25.09.2019 08:20

Беларусь прописала сосуществование АЭС и возобновляемой энергетики

Лукашенко подписал указ №357 "О возобновляемых источниках энергии", которым урегулирован вопрос сбалансированного развития всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

«Указ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам», - говорится в официальном комментарии.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности», - отмечается в сообщении.

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