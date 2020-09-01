Последнее обновление: 01.09.2020 16:45

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Беларуси

Эстония, Латвия и Литва 31 августа достигли соглашения об отказе от покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Беларуской атомной электростанции.

Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства энергетики и инфраструктуры Эстонской Республики.

В ведомстве пояснили, что для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система сертификатов опознавания происхождения электроэнергии. При этом объём торговли между Калининградом и Литвой останется прежним, а на российско-латвийском направлении сократится, для этого будут задействованы остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии, уточнили в министерстве.

«Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы – единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии», – цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Ааса Таави.

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