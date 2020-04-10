Последнее обновление: 10.04.2020 13:52

Власти РБ вернут 5-ю часть расходов по переводу дома с газа на электроэнергию

Государство будет компенсировать населению пятую часть затрат на перевод домов на электричество, используемое для нужд отопления, подогрева воды и приготовления пищи.

Такая норма предусмотрена в проекте указа, который сегодня был рассмотрен на совещании у Лукашенко, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.

Предусмотренный проектом указа размер возмещения части расходов составляет 20% от стоимости выполненных работ (включая расходы на приобретение оборудования) по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин, что составляет 1080 рублей.

По оценке властей, затраты на переход на электроэнергию составят около 5 тыс. рублей.

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