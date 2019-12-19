Последнее обновление: 19.12.2019 17:19

Беларусь готова технически поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч

Беларусь имеет техническую возможность экспортировать в Украину до 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

Об этом сегодня сообщил гендиректор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд.

"С учетом способностей наших линий потенциально мы можем в Украину поставить 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии. Без создания новых вставок", - сказал Дрозд, которого цитируют СМИ.

Он сообщил, что с июля Беларусь уже экспортировала в Украину 840 млн кВт.ч.

Глава Белэнерго отметил, что ведутся переговоры по экспорту белорусской электроэнергии в Польшу.

"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь. Речь о том, что в дальнейшем мы торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд.

По оценке Белэнерго, экспорт белорусской электроэнергии по итогам 2019 года составит примерно 2,35 млрд кВт.ч.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование