Беларусь готова технически поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч

Беларусь имеет техническую возможность экспортировать в Украину до 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

Об этом сегодня сообщил гендиректор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд.

"С учетом способностей наших линий потенциально мы можем в Украину поставить 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии. Без создания новых вставок", - сказал Дрозд, которого цитируют СМИ.

Он сообщил, что с июля Беларусь уже экспортировала в Украину 840 млн кВт.ч.

Глава Белэнерго отметил, что ведутся переговоры по экспорту белорусской электроэнергии в Польшу.

"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь. Речь о том, что в дальнейшем мы торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд.

По оценке Белэнерго, экспорт белорусской электроэнергии по итогам 2019 года составит примерно 2,35 млрд кВт.ч.