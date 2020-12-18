Последнее обновление: 18.12.2020 16:43

Экспорт электроэнергии из Беларуси за 10 месяцев 2020 года упал на 64,6%

За 10 месяцев 2020 года Беларусь экспортировала 651,109 млн. кВт·ч электроэнергии на $34,189 млн., что на 64,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре Беларусь экспортировала 60,830 млн. киловатт-часов электроэнергии на $3,289 тыс. Почти весь объем - 59,852 млн. кВт·ч на $3,216 – был экспортирован в Литву, через территорию которой белорусское электричество напрямую поступало на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool, отмечает БелаПАН.

Экспорт в Эстонию составил 820,8 тыс. киловатт-часов на $65 тыс., Украину — 157,9 тыс. кВт·ч на 7,4 тыс. долларов.

Импорт электроэнергии в Беларусь в октябре составил 29,949 млн. кВт·ч на $867,1 тыс. (99,7% — из России).

Таким образом, Беларусь купила электроэнергию по 2,9 цента за киловатт-час, а экспортировала по 5,4 цента за кВт.

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