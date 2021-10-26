Потребление электроэнергии в Беларуси за 9 месяцев 21 года выросло на 7,08%

Объем электропотребления в Беларуси за девять месяцев 2021 года увеличился на 1,95 млрд кВтч или 7,08% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,5 млрд кВтч.

Как сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич, потребление электроэнергии реальным сектором экономики за указанный период выросло на 1,12 млрд. кВтч, населением – на 200 млн. кВтч, энергосистемой – на 630 млн. кВтч.

По итогам года ожидается, что объем электропотребления в стране превысит 40 млрд. кВтч (в 2020 году - 38 млрд. кВтч), а к концу 2025 года вырастет до 44 млрд кВтч.

Он особо отметил рост объемов электрификации жилищного фонда за счет трех основных направлений: электрификация многоквартирного жилфонда, перевод многоквартирных домов с использования твердого топлива на электроэнергию, а также электрификация индивидуального жилфонда для нужд отопления и горячего водоснабжения.

За январь-сентябрь текущего года в энергоснабжающие организации поступило 20,4 тыс. обращений о выдаче техусловий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям, из которых 16,7 тыс., или 82 % были удовлетворены.

Всего в период с 2019-го по истекший период 2021 года поступило 49 тыс. обращений, из них удовлетворено 39,2 тыс.

Всего в стране более 23 тысяч сельских населенных пунктов, из них газифицированы около 3,5 тысяч. В то же время доступ к электроэнергии есть во всех населенных пунктах. "И там, где есть технические условия, нужно давать людям возможность использовать электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения", - сказал Каранкевич.

Для расширения этих возможностей продолжится работа по модернизации электросетевой инфраструктуры. Стоит задача увеличить объем строительства и модернизации линий электропередачи с 1,6 тыс. км до 2,7 тыс. км в год.