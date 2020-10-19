В мире число заражений коронавирусом превысило 40,27 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 40278207 (+318497 за сутки) по данным Worldometer на 5:33 19 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1118321 (+3676) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 9047682 (+93054) человека, из них 71995 (+69) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 30112204 (+221767) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8387799 (+44941) случаями заражения, Индия – 7548238 (+55511), Бразилия – 5235344 (+10982), Россия – 1399334 (+15099) и Аргентина – 989680 (+10561). Беларусь – на 50 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 55511, США – 44941, Франция – 29837, Великобритания – 16982, Россия – 15099. Беларусь (635) – на 54 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 224730, Бразилия – 153905, Индия – 114642, Мексика – 86059 и Великобритания – 43646. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 578, США – 448, Мексика – 355, Иран – 252, Бразилия – 215. Беларусь – на 69 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 87698 случаев заражения коронавирусом и 929 смертей.