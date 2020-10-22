В мире число заражений коронавирусом превысило 41,48 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 41487185 (+446566 за сутки) по данным Worldometer на 7:59 22 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умер 1136341 (+6750) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 9436686 (+151517) человек, из них 74170 (-2901) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 30914158 (+288299) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8584819 (+63663) случаями заражения, Индия – 7705158 (+56000), Бразилия – 5300649 (+25832), Россия – 1447335 (+15700) и Испания – 1046641 (+16973). Беларусь – на 52 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 63663, Индия – 56000, Великобритания – 26688, Франция – 26676, Бразилия – 25832. Беларусь (733) – на 56 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 227409, Бразилия – 155459, Индия – 116653, Мексика – 86893 и Великобритания – 44158. Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1225, Индия – 703, Бразилия – 571, Мексика – 555, Аргентина – 419. Беларусь – на 71 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 89642 случая заражения коронавирусом и 941 смерть.