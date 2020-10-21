В мире число заражений коронавирусом превысило 41,04 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 41040619 (+392092 за сутки) по данным Worldometer на 5:49 21 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1129591 (+6599) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 9285169 (+112986) человек, из них 77071 (+4266) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 30625859 (+272507) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8520307 (+61429) случаями заражения, Индия – 7649158 (+54422), Бразилия – 5274817 (+23690), Россия – 1431635 (+16319) и Испания – 1029668 (+13873). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 61429, Индия – 54422, Бразилия – 23690, Великобритания – 21331, Франция – 20468. Беларусь (619) – на 60 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 226149, Бразилия – 154888, Индия – 115950, Мексика – 86338 и Великобритания – 43967. Беларусь – на 61 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 917, Индия – 714, Бразилия – 662, Аргентина – 384, Иран – 322. Беларусь – на 71 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 88909 случаев заражения коронавирусом и 937 смертей.