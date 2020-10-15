В мире число заражений коронавирусом превысило 38,74 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 38743864 (+379345 за сутки) по данным Worldometer на 6:25 15 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1096876 (+6065) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8523446 (+101442) человек, из них 70431 (+453) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 29123542 (+271838) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8150043 (+59693) случаями заражения, Индия – 7305070 (+67988), Бразилия – 5141498 (+26675), Россия – 1340409 (+14231) и Испания – 937311 (+11970). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 67988, США – 59693, Бразилия – 26675, Франция – 22591, Великобритания – 19724. Беларусь (597) – на 61 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 221843, Бразилия – 151779, Индия – 111311, Мексика – 84420 и Великобритания – 43155. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 970, Бразилия – 716, Индия – 694, Мексика – 475, Аргентина – 349. Беларусь – на 63 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 85121 случай заражения коронавирусом и 911 смертей.