В мире число заражений коронавирусом превысило 40,64 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 40648527 (+370320 за сутки) по данным Worldometer на 6:23 20 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1122992 (+4671) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 9172183 (+124501) человека, из них 72805 (+810) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 30353352 (+241148) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8456653 (+57327) случаями заражения, Индия – 7594736 (+46498), Бразилия – 5251127 (+15783), Россия – 1415316 (+15982) и Аргентина – 1015795 (+12214). Беларусь – на 51 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 57327, Индия – 46498, Великобритания – 18804, Россия – 15982, Бразилия – 15783. Беларусь (592) – на 55 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 225222, Бразилия – 154226, Индия – 115236, Мексика – 86167 и Великобритания – 43726. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 594, Аргентина – 449, США – 442, Иран – 337, Бразилия – 321. Беларусь – на 70 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 88290 случаев заражения коронавирусом и 933 смерти.