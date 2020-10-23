В мире число заражений коронавирусом превысило 41,99 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 41992013 (+504828 за сутки) по данным Worldometer на 5:59 23 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умер 1142731 (+6390) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 9664738 (+228052) человек, из них 75095 (+925) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 31184544 (+270386) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8661651 (+74301) случаями заражения, Индия – 7759640 (+54482), Бразилия – 5332634 (+31985), Россия – 1463306 (+15971) и Испания – 1090521 (+20986). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 74301, Индия – 54482, Франция – 41622, Бразилия – 31985, Великобритания – 21242. Беларусь (738) – на 61 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 228381, Бразилия – 155962, Индия – 117336, Мексика – 87415 и Великобритания – 44347. Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 973, Индия – 683, Мексика – 522, Бразилия – 503, Аргентина – 438. Беларусь – на 77 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 90380 случаев заражения коронавирусом и 945 смертей.