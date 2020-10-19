В мире число заражений коронавирусом превысило 39,58 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 39584854 (+414371 за сутки) по данным Worldometer на 6:34 17 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1109130 (+6204) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 8820123 (+131276) человека, из них 71469 (+571) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 29655601 (+276891) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8288278 (+71687) случаями заражения, Индия – 7430635 (+65126), Бразилия – 5201570 (+30574), Россия – 1369313 (+15150) и Испания – 982723 (+12169). Беларусь – на 50 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71687, Индия – 65126, Бразилия – 30574, Франция – 25086, Аргентина – 16546. Беларусь (658) – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 223644, Бразилия – 153229, Индия – 113032, Мексика – 85285 и Великобритания – 43429. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 928, Индия – 886, Бразилия – 716, Мексика – 387, Аргентина – 381. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 86392 случая заражения коронавирусом и 921 смерть.