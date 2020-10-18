В мире число заражений коронавирусом превысило 39,95 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 39959710 (+374856 за сутки) по данным Worldometer на 9:59 18 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1114645 (+5515) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 215 странах. На данный момент лечение проходят 8954628 (+134505) человека, из них 71926 (+457) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 29890437 (+234836) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8342665 (+54232) случаями заражения, Индия – 7492727 (+62092), Бразилия – 5224362 (+22792), Россия – 1384235 (+14922) и Испания – 982723 (-). Беларусь – на 50 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 62092, США – 54232, Франция – 32427, Бразилия – 22792, Великобритания – 16171. Беларусь (671) – на 51 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 224282, Бразилия – 153690, Индия – 114064, Мексика – 85704 и Великобритания – 43579. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1032, США – 638, Бразилия – 461, Мексика – 419, Аргентина – 384. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 87063 случая заражения коронавирусом и 925 смертей.