В мире число заражений коронавирусом превысило 39,17 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 39170483 (+426619 за сутки) по данным Worldometer на 6:39 15 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1102926 (+6050) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8688847 (+165401) человек, из них 70898 (+467) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 29378710 (+255168) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8216315 (+66129) случаями заражения, Индия – 7365509 (+60439), Бразилия – 5170996 (+29498), Россия – 1354163 (+13754) и Испания – 972958 (+13318). Беларусь – на 50 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 66129, Индия – 60439, Франция – 30621, Бразилия – 29498, Великобритания – 18980. Беларусь (613) – на 57 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 222717, Бразилия – 152513, Индия – 112146, Мексика – 84898 и Великобритания – 43293. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 874, Индия – 835, Бразилия – 734, Мексика – 478, Аргентина – 421. Беларусь – на 65 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 85734 случая заражения коронавирусом и 916 смертей.