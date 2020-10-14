В мире число заражений коронавирусом превысило 38,36 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 38364519 (+324371 за сутки) по данным Worldometer на 8:07 14 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1090811 (+5438) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8422004 (+65380) человека, из них 69978 (+859) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 28851704 (+253553) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8090253 (+51534) случаями заражения, Индия – 7237082 (+63517), Бразилия – 5114823 (+11415), Россия – 1326178 (+13868) и Испания – 925341 (+7118). Беларусь – на 51 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 63517, США – 51534, Великобритания – 17234, Россия – 13868, Аргентина – 13305. Беларусь (526) – на 57 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 220873, Бразилия – 151063, Индия – 110617, Мексика – 83945 и Великобритания – 43018. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 843, Индия – 723, Аргентина – 386, Бразилия – 354, Иран – 254. Беларусь – на 63 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 84524 случая заражения коронавирусом и 906 смертей.