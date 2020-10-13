В мире число заражений коронавирусом превысило 38,04 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 38040148 (+294097 за сутки) по данным Worldometer на 6:20 13 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1085373 (+3938) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8356624 (+39338) человека, из них 69119 (+383) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 28598151 (+250821) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 8037789 (+45791) случаями заражения, Индия – 7173565 (+54265), Бразилия – 5103408 (+8429), Россия – 1312310 (+13592) и Колумбия – 919083 (+7767). Беларусь – на 52 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 54265, США – 45791, Великобритания – 13972, Россия – 13592, Аргентина – 9524. Беларусь (464) – на 56 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 220011, Бразилия – 150709, Индия – 109894, Мексика – 83781 и Великобритания – 42875. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 710, Аргентина –318, США – 316, Иран – 272, Бразилия – 203. Беларусь – на 66 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 83998 случаев заражения коронавирусом и 901 смерть.