В мире число заражений коронавирусом превысило 37,47 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 37475839 (+293457 за сутки) по данным Worldometer на 8:56 11 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1077594 (+3817) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8281185 (+105163) человек, из них 68619 (+107) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 28117060 (+184477) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7945505 (+50876) случаями заражения, Индия – 7051543 (+74535), Бразилия – 5091840 (+34650), Россия – 1285084 (+12846) и Колумбия – 902747 (+8447). Беларусь – на 52 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 74535, США – 50876, Бразилия – 34650, Франция – 26896, Великобритания – 15166. Беларусь (552) – на 54 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 219282, Бразилия – 150236, Индия – 108371, Мексика – 83507 и Великобритания – 42760. Беларусь – на 62 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 921, США – 635, Бразилия – 544, Мексика – 411, Аргентина – 356. Беларусь – на 53 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 83023 случая заражения коронавирусом и 891 смерть.