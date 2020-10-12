В мире число заражений коронавирусом превысило 37,74 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 37746051 (+270212 за сутки) по данным Worldometer на 5:58 12 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1081435 (+3841) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 214 странах. На данный момент лечение проходят 8317286 (+36101) человек, из них 68736 (+117) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 28347330 (+230270) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7991998 (+41935) случаями заражения, Индия – 7119300 (+67757), Бразилия – 5094979 (+3139), Россия – 1298718 (+13634) и Колумбия – 911316 (+8569). Беларусь – на 51 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 67767, США – 41935, Франция – 16101, Россия – 13634, Великобритания – 12872. Беларусь (511) – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 219695, Бразилия – 150506, Индия – 109184, Мексика – 83642 и Великобритания – 42825. Беларусь – на 60 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 813, США –325, Аргентина – 287, Бразилия – 270, Иран – 251. Беларусь – на 56 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 83534 случая заражения коронавирусом и 896 смертей.