В мире число заражений коронавирусом превысило 37,18 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 37182382 (+430880 за сутки) по данным Worldometer на 16:45 10 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1073777 (+6921) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 8176022 (+156031) человек, из них 68512 (+554) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 27932583 (+267928) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7894478 (+60558) случаями заражения, Индия – 6977008 (+73196), Бразилия – 5057190 (+27651), Россия – 1272238 (+12126) и Колумбия – 894300 (+8121). Беларусь – на 51 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 73196, США – 60558, Бразилия – 27651, Франция – 20339, Аргентина – 15099. Беларусь (489) – на 58 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 218648, Бразилия – 149692, Индия – 107450, Мексика – 83096 и Великобритания – 42679. Беларусь – на 61 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 929, США – 910, Бразилия – 658, Аргентина – 515, Мексика – 370. Беларусь – на 61 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 82471 случай заражения коронавирусом и 885 смертей.