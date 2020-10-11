В мире число заражений коронавирусом превысило 36,75 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 36751502 (+357346 за сутки) по данным Worldometer на 5:59 9 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1066856 (+6394) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 8019991 (+98612) человек, из них 67958 (+555) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 27664655 (+252340) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7833763 (+56652) случаями заражения, Индия – 6903812 (+70824), Бразилия – 5029539 (+27182), Россия – 1260112 (+11493) и Колумбия – 886179 (+8496). Беларусь – на 50 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 70824, США – 56652, Бразилия – 27182, Франция – 18129, Великобритания – 17540. Беларусь (477) – на 62 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 217738, Бразилия – 149034, Индия – 106521, Мексика – 82726 и Великобритания – 42592. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 967, США – 957, Бразилия – 730, Аргентина – 484, Эквадор – 398. Беларусь – на 57 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 81982 случая заражения коронавирусом и 880 смертей.