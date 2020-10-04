В мире число заражений коронавирусом превысило 35,39 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 35397320 (+257207 за сутки) по данным Worldometer на 6:18 5 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1041823 (+3796) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7735381 (-236544) человек, из них 66509 (+453) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 26620116 (+489955) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7636912 (+34066) случаями заражения, Индия – 6622180 (+74767), Бразилия – 4915289 (+8456), Россия – 1215001 (+10499) и Колумбия – 855052 (+6905). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 74767, США – 34066, Франция – 12565, Россия – 10499, Бразилия – 8456. Беларусь (443) – на 55 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 214611, Бразилия – 146375, Индия – 102714, Мексика – 78880 и Великобритания – 42350. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 902, Мексика – 388, Бразилия – 364, США – 332, Аргентина – 223. Беларусь – на 52 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 80295 случаев заражения коронавирусом и 857 смертей.