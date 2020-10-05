В мире число заражений коронавирусом превысило 35,69 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 35698654 (+301334 за сутки) по данным Worldometer на 6:17 6 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1045953 (+4130) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7785560 (+50179) человек, из них 66888 (+379) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 26867141 (+247025) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7679644 (+41576) случаями заражения, Индия – 6682073 (+59893), Бразилия – 4940499 (+25210), Россия – 1225889 (+10888) и Колумбия – 862158 (+7106). Беларусь – на 49 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 59893, США – 41576, Бразилия – 25210, Великобритания – 12594, Аргентина – 11242. Беларусь (401) – на 56 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 215032, Бразилия – 146773, Индия – 103600, Мексика – 79088 и Великобритания – 42369. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 886, Аргентина – 450, США – 421, Бразилия – 398, Иран – 235. Беларусь – на 56 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 80696 случаев заражения коронавирусом и 862 смерти.