В мире число заражений коронавирусом превысило 35,14 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 35140113 (+257188 за сутки) по данным Worldometer на 9:57 4 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1038027 (+3959) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7971925 (+48673) человек, из них 66056 (-258) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 26130161 (+204556) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7600846 (+48925) случаями заражения, Индия – 6547413 (+75479), Бразилия – 4906833 (+24602), Россия – 1204502 (+9859) и Колумбия – 848147 (+6616). Беларусь – на 48 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 75479, США – 48925, Бразилия – 24602, Франция – 16972, Аргентина – 11129. Беларусь (431) – на 58 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 214277, Бразилия – 146011, Индия – 101812, Мексика – 78492 и Великобритания – 42317. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 937, США – 755, Бразилия – 580, Мексика – 414, Аргентина – 196. Беларусь – на 51 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 79852 случая заражения коронавирусом и 851 смерть.