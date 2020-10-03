СК Беларуси: Мужчина умер из-за падения со второго яруса кровати на Окрестина

Следственный комитет Беларуси представил свою версию причины смерти Дениса Кузнецова, умершего в больнице скорой медицинской помощи в минувшую субботу.

Как сообщалось, Кузнецова 29 сентября привезли в больницу с Окрестина со множественными телесными повреждениями.

У него были зафиксированы открытая средняя черепно-мозговая травма, перелом правой височной кости с переходом на основание черепа, перелом ребер справа со второго по двенадцатое ребро, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа, многочисленные гематомы, ушиб легких и сердца.

По версии СК РБ причиной перечисленных повреждений стало падение со второго яруса кровати.

«В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения», - говорится в сообщении СК РБ.

Поскольку в «сезон строжайшего соблюдения законности», который сейчас переживает Беларусь, в версию Следственного комитета о причине получения подтверждения, как собственно и в версию ареста Кузнецова никто не поверил, медиа и просто пользователи в сети допустили альтернативные версии, что естественно вызвало судороги у СК.

«Некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях. В связи с этим следователи в очередной раз обращаются к представителям медиасферы и просят не распространять недостоверную информацию», - говорится в сообщении СК.

Координационный Совет уже призывал власти к немедленному прекращению насилия со стороны правоохранителей по отношению к мирным жителям Беларуси и потребовал проведения открытого и честного расследования.