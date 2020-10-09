Власти Беларуси наказали силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Сотрудников МВД Беларуси, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино.

Об этом сообщает Регнум со ссылкой на источник в правоохранительных органах Минска.

Процесс проходил 6−7 октября в режиме секретности. По неофициальной информации, различные наказания получили сотрудники МВД, в том числе Внутренних войск из в/ч 3214.

«За отказ жёстко подавлять мирные манифестации противников бессменного правления Александра Лукашенко теперь уже бывшие сотрудники МВД лишены званий, пенсий и льгот, возможности восстановления в органах внутренних дел. Осужденные получили до года «химии». В заключении они находились с августа», - утверждает издание.