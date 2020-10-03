Глава МИД Литвы считает необходимым расследование насилия силовиков в Беларуси

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о необходимости проведения международного расследования о милицейском насилии в Беларуси.

«Мы тут с вами дискутируем, а люди сидят в тюрьме, и в их отношении применяется насилие. Мы получаем сейчас столько информации, что даже если маленькая ее часть — правда, это уже слишком много. Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в ХХI веке это не может остаться не расследованным», — сказал Линкявичюс в интервью Delfi.

«Я удивлен, насколько смелы люди в Беларуси, несмотря на все репрессии. Наверно, и хотят их спровоцировать, но белорусы ведут себя показательно мирно. Мы помним снимок, на котором перед тем, как стать на скамейку на улице, снимают обувь. Все исключительно мирно. И против них направлять ОМОН с шумовыми гранатами, газом и так издеваться — трудно это понять. Так что те, кто встал на сторону бывшего президента, — бывшего и в моральном плане, и в политическом, — они сделали выбор. Я очень сожалею. Мне жалко их», — сказал глава МИД Литвы.

По его словам, санкции в отношении белорусских официальных лиц важны, но это только часть необходимых действий. «Надо помочь тем, кто пострадал и кто и сейчас продолжает страдать физически, экономически. Последствия тяжелые, и нам надо найти способ, как помочь этим людям. Над этим тоже надо работать, и мы работаем», — подчеркнул Линкявичюс.

На вопрос, как теперь в официальных литовских документах будет определяться Александр Лукашенко, глава МИД ответил, что «никак», передает Белапан.

«Нет документов, направляемых в его адрес. Это бывшее руководство. Сначала они исчерпали свой мандат в морально-политическом плане. Потом после инаугурации они уже и в юридическом плане стали бывшими. Так что со всеми последствиями. Если сейчас что-то появится от имени президента — как он себя называет, — это не будет никак рассматриваться. Не только письма. Я имею в виду, если будут направлены послы с новыми верительными грамотами. Или, скажем, если он подпишет какой-то международный документ. С той же Россией. Это не будет иметь никакой юридической силы», — отметил Линкявичюс.

Он также заявил, что ответные санкции со стороны властей Беларуси для Литвы безболезненны. «Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику. Они хотят продемонстрировать последовательность, но это не меняет нашу позицию и оценку ситуации Евросоюзом, и вообще международным сообществом. К сожалению, белорусские власти ничего не меняют, а значит, надо еще больше делать упор, чтобы было единство, чтобы все поняли, что наша позиция непоколебима. Над этим надо работать», — сказал глава МИД Литвы.