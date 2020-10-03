В Минске арестованы участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции

МВД Беларуси сообщило о задержании группы жителей Минска, которые в одном из чатов призывали к сопротивлению милиции.

«В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«…переписка в чате свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили», - отмечается в сообщении.

«По месту жительства минчан было изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата. Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также «лидер» перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций», - проинформировала Чемоданова.

Упомянутый житель Миска является подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

«В отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в Центре изоляции правонарушителей», - сообщила представитель МИД.