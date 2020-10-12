МВД Беларуси заявило о готовности убивать протестующих белорусов, применяя боевое оружие для разгона протестов

«Вместе с тем протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными», - заявил первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Он сослался на вчерашние акции протеста.

«Еще днем и вечером это были камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи баррикады и горящие покрышки. Ничего общего это с гражданским протестом не имеет», - утверждает замглавы МВД. - Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, попытками повторить события начала августа».

По мнению Казакевича Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции.

«Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - пригрозил замминистра МВД РБ.