Последнее обновление: 21.09.2020 17:30

Тихановская просит Россию не вмешиваться

Светлана Тихановская призывает Россию "не вмешиваться" в политическую ситуацию в Беларуси. ОБ этом она заявила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси.

"То, что происходит в Беларуси, это наше внутреннее дело, и мы бы хотели разрешить эту ситуацию самостоятельно. И у нас есть много инструментов для разрешения этой ситуации без российского вмешательства. И мы вновь просим их уважать наш суверенитет и не вмешиваться, поскольку без их денег и без их вмешательства мы сможем разрешить ситуацию намного быстрее", - сказала Тихановская.

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