Последнее обновление: 25.09.2020 14:17

Кремль назвал вмешательством в дела Беларуси непризнание ЕС Лукашенко

В Кремле не приветствуют заявления некоторых европейских стран о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

«Мы считаем, что они противоречат международному праву, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также считает, что такие решения будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью.

По словам пресс-секретаря президента, позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, не повлияет на текущее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений.

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