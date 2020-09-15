Последнее обновление: 15.09.2020 15:55

Песков не стал рассуждать о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не вдаваться в "эвентуальные рассуждения" о том, как будет действовать Кремль, если Александр Лукашенко не удержится у власти в Беларуси.

"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим. Я бы не стал обсуждать эту тему", - сказал Песков, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как бы в Кремле охарактеризовали нынешние отношения Москвы и Минска, учитывая переменчивые настроения белорусского лидера, Песков сделал акцент на том, что "речь идет об отношениях между двумя странами".

"Речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. Конечно, для России Беларусь всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. Мы рассчитываем на то, что так и останется", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

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