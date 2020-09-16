Последнее обновление: 16.09.2020 22:36

Тихановская: Главный разведчик России надоел своими пропагандистскими штампами

Не проигравшая на президентских выборах Светлана Тихановская не оставила без внимания комментарий директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о плотном опекунстве Тихановской со стороны США.

«Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода. Это внутренний политический кризис, в требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это стоило бы понять руководителю СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы», - заявила Тихановская.

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