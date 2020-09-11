Последнее обновление: 11.09.2020 18:24

Кремль: Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Кремль уточнил, что анонсированная на 14 сентября встреча Лукашенко и Путина пройдет не в Москве, а в Сочи.

«Президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Сегодня Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором детально обсудил подготовку к переговорам c Лукашенко.

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