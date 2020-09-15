Последнее обновление: 15.09.2020 13:01

Российские СМИ показали кадры отхода Путинского резерва от границ Беларуси

Резерв сотрудников российских силовых ведомств возвращается с места дислокации вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».

На видеозаписи видны колонны из военных грузовиков, внедорожников и автобусов, а также стоящие сотрудники в боевом обмундировании.

В августе Путин по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков для помощи властям Беларуси на случай массовых беспорядков.

Вчера на встрече Путина и Лукашенко было принято решение распустить этот резерв и вернуть его в места дислокации.

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