Песков: Путин не будет поздравлять Лукашенко с инаугурацией

Путин не поздравлял белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку поздравлял ранее с избранием на пост главы государства.

"Президент [России] поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, для поздравления с инаугурацией "нет обязательного" [протокола], поскольку "поздравление уже было".

23 сентября в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко, которую не признал цивилизованный мир.