РФ и Беларусь скоро начнут обсуждение условий поставок энергоресурсов до 2025 года

РФ и Беларусь в ближайшее время начнут обсуждение параметров поставок энергоресурсов, включая их стоимость, на период до 2025 года.

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал в эфире канала «Россия-1», передает ТАСС.

«И в ближайшее время мы будем говорить о тех параметрах и поставок энергоресурсов, и стоимостных, которые будут в ближайшей перспективе на несколько лет - это 2021 год вплоть до периода 2025 года. У нас обсуждаются вопросы единых энергетических рынков и в электроэнергетике, и в нефтегазовой отрасли. И это важно с точки зрения сближения. И это выгодно обеим странам», - сказал Новак.

Министр позитивно оценил продолжающийся диалог двух стран по урегулированию вопросов, связанных с поставками энергоресурсов. «Мы находимся в очень хорошем позитивном диалоге. Те проблемы, которые были, они решаются», - отметил Новак.

Одной из проблем является задолженность Беларуси за поставленный в страну газ. На начало сентября эта задолженность оценивалась в $328 млн. Ранее, глава Газпрома Алесей Миллер говорил, что обсуждение цены на газ для Беларуси в 2021 году возможно только после погашения этой задолженности.