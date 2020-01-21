Беларусь надеется, что Путин даст добро на дешевую нефть для синеокой

В Беларуси до сих пор уповают на то, что новая встреча Лукашенко с Путиным позволит разрешить проблему с поставками российской нефти в Беларусь на условиях Минска, то есть без премии для российских компаний, что позволит таким образом нивелировать негативный эффект российского налогового маневра в нефтяной сфере.

"Ведутся консультации между компаниями. Также ведутся определенные консультации на уровне Министерства энергетики Российской Федерации, концерна "Белнефтехим". Безусловно, мы ожидаем, что эти переговорные процессы продолжатся и на более высоком уровне", - заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

"По времени я пока не могу вам ответить. Надеюсь, в ближайшее время", - добавил он.

При этом, он еще раз подтвердил, что с точки зрения цены российская нефть даже с премией остается самым выгодным экономическим предложением.

"С точки зрения цены, безусловно, сегодня таможенная пошлина, которая присутствует на нефть Российской Федерации, существенна и занимает большой объем в цене нефти сорта Urals», - признал глава концерна.

Он пояснил, что в 2024 году эффект таможенной исчезнет

«Вместе с тем мы понимаем, что налоговый маневр ее из года в год будет нивелировать и к 1 января 2024 года субсидии в виде таможенной пошлины не будет существовать. Фактически мы выйдем на Urals по ценообразованию мирового уровня", - отметил Рыбаков.

Каков смысл альтернативных поставок в ближайшие 3 года, когда сохраняется эффект таможенной пошлины, глава концерна смог объяснит исключительно политическими доводами.

"Есть хороший принцип, что в одну корзину не складывают все яйца. Поэтому выгода всегда имеет комплексный подход. И при комплексном подходе где-то ты можешь терять, где-то находить, но суммарный эффект получаешь положительный", - сказал Рыбаков.

Он не пояснил, что почему предыдущие лет 20 ничто не мешало синеокой складывать все яйца в одну корзину.