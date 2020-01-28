Fitch: Дорогая нефть снизит конкурентоспособность нефтепродуктов Беларуси

Рост расходов Белоруссии на импорт нефти в случае, если Россия повысит цены на данный продукт, может оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов нефтепереработки из Беларуси.

«Более высокие расходы на импорт могут оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов нефтепереработки, а также на фискальные и валютные доходы», - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch, передает ТАСС.

По оценкам Fitch, Беларусь в 2020 году будет по-прежнему покупать российскую нефть по более низкой цене относительно других стран, при этом дисконт сократится до $1,3 млрд. (0,9% от оценочного ВВП за 2020 г.) с $1,7 млрд (1,3% от ВВП) в 2019 году.

Надежная и последовательная экономическая политика Беларуси пока ограничивает влияние неопределенности в переговорах с Россией и создает возможности для нейтрализации эффекта от повышения цен на энергоносители, считают аналитики Fitch.

Агентство отмечает, что в 2019 году инфляция в Беларуси сократилась до 4,7%, дефицит счета текущих операций был под контролем и фискальная позиция была близкой к балансу. Обеспечение альтернативных источников финансирования, в том числе со стороны Китая, помогло увеличить международные резервы до 9,4 млрд долларов, при этом еще более снизив зависимость от государственных кредитов, связанных с Россией.

В ноябре 2019 года Fitch подтвердил Белоруссии суверенный рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом благодаря улучшающейся макроэкономической стабильности в стране и управляемым краткосрочным финансовым рискам.