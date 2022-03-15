Лукашенко: Россия будет поставлять нефть и газ в Беларусь по внутренним российским ценам

Россия будет поставлять нефть и газ в Беларусь по внутренним российским ценам, заявил сегодня Лукашенко, ссылаясь на итоги вчерашних переговоров правительств двух стран.

"Вчера закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитие моей встречи с Президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время - расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось», - заявил Лукашенко.

"Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации - то, что мы всегда требовали от России", - не удержался он.

Низкие цены на газ и нефть, по его словам улучшат конкурентоспособность белорусских товаров на российском и китайском рынках.

"И там будет востребовано все, что мы производим - и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет"…