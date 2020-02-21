Последнее обновление: 21.02.2020 16:51

Лукашенко оценил потери от снижения экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн

Лукашенко оценил в $420-430 млн. потери Беларуси от снижения Россией экспортной пошлины на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной сфере.

"После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т, - это примерно $420-430 млн, которые мы теряем", - заявил Лукашенко на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

"Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", - подчеркнул белорусский правитель.

Он при этом сослался на заявление Путина, что компенсация будет произведена за счет российских компаний.

"За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать", - заключил Лукашенко.

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