Венедиктов назвал скорую дату нефтяных переговоров Лукашенко с Путиным

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что встреча Путина и Лукашенко, призванная разрешить разногласия в цене на нефть для Беларуси, пройдет в Сочи 30 или 31 января.

Такие даты Венедиктов назвал, комментируя пятничное высказывание Лукашенко о том, что Россия поставила «раком» Беларусь.

«…насколько я знаю, по-моему, 31 января или 30-го должна быть встреча Путин-Лукашенко в Сочи. Где должна быть поставлена точка. Правда в том, что Лукашенко мне это говорил, говорил аккуратно, что главным противником договоренностей являлся Силуанов, который потерял должность. Медведев, который потерял должность. Орешкин, который пришел на пост. И Бабич, который пока замминистра экономики у Решетникова. Вот, собственно, история в этом. Но я думаю, что Лукашенко понимает, что за всем этим стоит Путин. Но Путин не входит в детали до тех пор, пока он ни садится с Лукашенко один на один. Посмотрим. Мне кажется, что договорятся. Все мне говорят, что нет, Путин решил, Беларусь. А мне кажется, что на этом этапе договорятся. Но я могу ошибаться. Честно могу сказать. Здесь я не могу шаманить», - сказал Венедиктов.

Как сообщалось, 1 февраля 2020 года в Минске Лукашенко встретится с госсекретарем США Майком Помпео.

Кроме того, Лукашенко и глава МИД Владимир Макей приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. Об этом сообщил телеграм-канал «БелоРусский диалог» (https://t.me/BeloRussica) со ссылкой оргкомитет форума.