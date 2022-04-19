Последнее обновление: 19.04.2022 15:56

Беларусь покупает у России нефть за рубли по комфортной цене

Беларусь в связи с введением санкций на поставки в Евросоюз перевела нефтепереработку на потребности внутреннего рынка.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра РБ Юрий Назаров на пресс-подходе в Екатеринбурге, передает ТАСС.

"В условиях ограничений, в том числе санкционных, из-за которых мы не можем поставлять в Евросоюз, мы оптимизировали переработку нефти на наших двух заводах, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал Назаров.

Он утверждает, что с Россией достигнуты договоренности о комфортной цене на нефть.

"В этой ситуации мы с российской стороной договорились о ценообразовании на нефть, у нас абсолютно комфортная цена. Мы отошли от "формульных" ценообразований и платежей за тонну нефти. Нам она понятна, в российских рублях. Вопрос решен", - добавил вице-премьер.

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